زعيم الحزب البافاري: الحرب الحالية تتيح فرصة لإحداث تغييرات جذرية في إيران

أعرب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، عن اعتقاده بأن الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران تتيح فرصة لإحداث تغييرات سياسية جوهرية هناك.

يُذْكَر أن حزب زودر يشكل مع شقيقه الأكبر حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وكتب زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا على منصة إكس اليوم الأحد أن "التحرك الحاسم من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل يتيح أخيرًا التغيير المنشود في إيران". وأضاف: "بعد عقود من الحكم تحت نظام قاسٍ، تلوح الآن فرصة للحرية وللالتزام بحقوق الإنسان". ووصف التطورات الجارية بأنها "ساعات تاريخية في الشرق الأوسط".

في الوقت نفسه، أكد زودر أن بلاده "تدعم الشعب الإيراني في سعيه إلى تقرير مصيره". وأضاف أن "الهجمات التعسفية التي يشنها النظام" على دول منطقة الخليج يجب أن تتوقف فورًا، مشيرًا إلى أن "إيران زعزعت استقرار الشرق الأوسط بعنف وحشي لفترة طويلة للغاية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في وقت مبكر من صباح أمس السبت هجمات جوية وصاروخية منسّقة ضد أهداف داخل إيران، قُتل خلالها شخصيات بارزة على رأسها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، وردت طهران بدورها بهجمات على إسرائيل وأهداف في منطقة الخليج، حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية.

