بابا الفاتيكان: دوامة العنف بالشرق الأوسط يجب أن تتوقف قبل أن تتحول لهاوية يتعذّر إصلاحها

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى العودة إلى الدبلوماسية، في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وردها الانتقامي عليها.

وتحدث الزعيم الروحي لـ1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، عن "مأساة ذات أبعاد هائلة" لدى اختتامه صلاة الأحد في الفاتيكان.

وقال: "الاستقرار والسلام لا يبنيان بالتهديدات المتبادلة، ولا بالأسلحة التي تزرع الدمار والألم والموت، ولكن فقط من خلال حوار عقلاني وصادق ومسئول".

وأمام عشرات الآلاف من الأفراد في ساحة القديس بطرس، حث البابا جميع الأطراف المعنية على تحمّل "المسئولية الأخلاقية".

وقال إن دوامة العنف يجب أن تتوقف "قبل أن تتحول إلى هاوية يتعذّر إصلاحها".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا إيران في وقت مبكر من صباح أمس، فيما أعقبت ذلك هجمات شنتها القيادة في طهران على عدة قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.