برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن نادي برشلونة، مساء الأحد، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مما سيمنعه من المشاركة في مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي:«أصيب لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي خلال المباراة الأخيرة ضد فياريال، حيث أكدت الفحوص الطبية وجود كسر في تجويف العين الأيسر».

وأضاف البيان: «وبناءً على ذلك، سيغيب ليفاندوفسكي عن مواجهة أتلتيكو مدريد القادمة».

يذكر أن برشلونة كان قد حقق فوزًا كبيرًا على فياريال بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».