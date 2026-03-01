 برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 4:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد

محمد ثابت
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 4:11 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 4:11 م

أعلن نادي برشلونة، مساء الأحد، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مما سيمنعه من المشاركة في مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي:«أصيب لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي خلال المباراة الأخيرة ضد فياريال، حيث أكدت الفحوص الطبية وجود كسر في تجويف العين الأيسر».

وأضاف البيان: «وبناءً على ذلك، سيغيب ليفاندوفسكي عن مواجهة أتلتيكو مدريد القادمة».

يذكر أن برشلونة كان قد حقق فوزًا كبيرًا على فياريال بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك