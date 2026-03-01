السعودية و7 دول في أوبك+ ترفع إنتاج النفط 206 آلاف برميل يوميا في أبريل المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية وسبع دول الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، اليوم الأحد، رفع إنتاج النفط في أبريل المقبل بمقدار 206 آلاف برميل يوميًّا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، عقدت اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، اليوم لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية".

وأضافت الوكالة، أنه "في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، قررت الدول الثماني المشاركة استئناف إعادة كميات التعديلات الإضافية التطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًّا التي أُعلن عنها في أبريل 2023، واتفقت على تعديل في الإنتاج قدره 206 آلاف برميل يوميًّا، وسيُنفذ هذا التعديل في الشهر المقبل".