توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بتصعيد الهجوم ضد طهران، محرضا الإيرانيين على التظاهر ضد الحكومة.

جاء ذلك في كلمة مصورة لنتنياهو باللغة الفارسية معدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تابعها مراسل الأناضول، بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران لليوم الثاني.

وحرض نتنياهو الإيرانيين على النزول إلى الشوارع لإسقاط الحكومة التي وصفها بأنها "إرهابية".

ومتوعدا بتصعيد الهجوم، قال نتنياهو: "سنضرب آلاف الأهداف التابعة للنظام الإرهابي في الأيام القادمة، وسنعمل على تهيئة الظروف المناسبة لشعب إيران الشجاع ليتحرر من قيود الطغيان".

ورغم وقوع ضحايا مدنيين بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي، زعم نتنياهو أنه حريص على حياة الإيرانيين، قائلا: "لا تستسلموا، لأن لحظتكم ستأتي قريبا، ولن يذهب عذابكم وتضحياتكم سدى".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة 201 شخص حتى ظهر الأحد، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا الهجوم رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسئولين أمريكيين.

وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، بعد هجومها الأول في يونيو 2025، والذي استمر 12 يوما.