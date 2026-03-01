نعيم قاسم ينعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، الأحد، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وشدد على أن الحزب سيقوم بواجبه في "التصدي للعدوان".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت طهران مقتل خامنئي إثر الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة عليها منذ صباح السبت.

وقال قاسم في بيان إنه ينعي خامنئي بـ"قلب مثخن بالألم والجراح ونفس مملؤة بالحزن والوجع".

وأضاف أنه يشعر بـ"الفخر والاعتزاز الكبيرين" أن خامنئي ارتقى "في أعظم الشهور ‏وأفضل الأيام شهر رمضان، وهو يقود مسيرة الجهاد والمقاومة ضد الطغاة والمتجبرين الأمريكيين والإسرائيليين".

ووصف استهداف خامنئي وقادة ومسئولين و"أبناء الشعب الإيراني الأبرياء" بأنه "قمة الإجرام، وهذا الاغتيال هو وصمة عار".

ودون تفاصيل، مضى قاسم قائلا: "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان"، وذلك لـ"الدفاع عن ‏أرضنا وكرامتنا وخياراتنا المستقلة".



