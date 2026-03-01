الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 165 صاروخاً و541 طائرة مسيرة إيرانية وتسجيل 3 وفيات و58 إصابة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات تمكنت صباح اليوم الثاني للهجوم الإيراني من تدمير 20 صاروخاً باليستياً وسقوط 8 صواريخ في البحر، وتدمير صاروخين جوال وتدمير 311 طائرة مسيّرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهداف مدنية، مؤكدةً قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية على التعامل مع مختلف التهديدات.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه منذ بدء الهجوم الإيراني أمس السبت تم رصد 165 صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من إيران باتجاه الإمارات، حيث تم تدمير 152 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد 541 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة، وتسببت بأضرار مادية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنجلادشية، السيرلانكية، الاذربيجانية، اليمنية، الاوغندية، الارتيرية، اللبنانية والأفغانية.

وأشارت الوزارة إلى سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة تصدى منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمسيرات، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشددة على أن "سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها".