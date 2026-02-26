 اعتقال مدانة بالتسلل على متن طائرات مجددا بعد رحلة جديدة بدون تذكرة من أمريكا إلى إيطاليا - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 11:20 م القاهرة
اعتقال مدانة بالتسلل على متن طائرات مجددا بعد رحلة جديدة بدون تذكرة من أمريكا إلى إيطاليا

نيويورك- أمريكا (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 11:15 م | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 11:15 م

أكد مصدر مسئول مطلع اليوم الخميس، إعادة اعتقال امرأة خاضعة للمراقبة بسبب تسللها على متن رحلة جوية دولية، وذلك بعد أن تسللت مرة أخرى على متن رحلة من نيوارك بولاية نيو جيرسي الأمريكية، إلى مدينة ميلانو بإيطاليا.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب)، إن سفيتلانا دالي، التي أدينت في عام 2024 بالسفر إلى باريس بدون جواز سفر أو تذكرة، تم احتجازها اليوم الخميس، في مطار مالبينسا في ميلانو.

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إميلي موليناري إن مكتب الوكالة في نيوارك "على علم بالمتسللة المزعومة"، لكنها لم تكشف عن أية معلومات إضافية.

وقالت موليناري إن مكتب إف بي آي يعمل مع هيئة ميناء نيويورك ونيو جيرسي، التي تدير مطار نيوارك ليبرتي الدولي، وإدارة أمن النقل "بشأن هذا التحقيق المفتوح".


