أحمد هيكل: أم كلثوم زارتني في المستشفى… وفجأة بقيت الولد اللي جاله زيارة من الست

استعاد رجل الأعمال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، واحدة من أقدم ذكرياته في طفولته، كاشفًا عن زيارة استثنائية تلقاها أثناء وجوده في المستشفى لإجراء عملية الزائدة وهو في السادسة من عمره.

وخلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "رحلة المليار" عبر شاشة "النهار"، الخميس، أكد أنه يتذكر الواقعة، رغم صغر سنه آنذاك، قائلاً: “كنت عندي ست سنين… وفاكر إن المستشفى اتقلبت”.

وأوضح أن الزيارة التي غيرت أجواء المستشفى كانت من كوكب الشرق أم كلثوم، مضيفًا أن معاملة الطاقم الطبي تغيرت تمامًا قبل وبعد الزيارة. وقال: “قبلها كنت مريض عادي… بعديها بقيت الولد اللي جايه تزوره أم كلثوم”.