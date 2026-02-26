 الكونغو: العثور على 170 جثة في مقبرتين جماعيتين - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 11:38 م القاهرة
الكونغو: العثور على 170 جثة في مقبرتين جماعيتين

كينشاسا (الكونغو) (أ ب)
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 11:18 م | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 11:18 م

أعلنت السلطات الكونغولية ومنظمة مجتمع مدني، اليوم الخميس، العثور على مقبرتين جماعيتين في شرقي الكونغو في منطقة انسحب منها مؤخرا المتمردون التابعون لجماعة إم 23، في الوقت الذي يتصاعد القتال في المنطقة رغم التوصل لاتفاق سلام بوساطة أمريكية.

وقال حاكم مقاطعة جنوب كيفو، جاك بوروسي، إن السلطات عثرت على مقبرتين جماعيتين تضمان أكثر من 171 جثة في منطقة مدينة أوفيرا الكبرى شرقي البلاد.

وصرح بوروسي لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) عبر الهاتف بأنه "في هذه المرحلة، حددنا موقعين هما: مقبرة جماعية تحتوي على نحو 30 جثة في كيروموني، على الجانب الكونغولي بالقرب من الحدود مع بوروندي، وأخرى في كافيمفيرا حيث تم العثور على 141 جثة."

ولم يتسن لوكالة (أ ب) التحقق من صحة هذا الادعاء من مصادر مستقلة.

ولم يرد المتحدث باسم جماعة إم 23 على الفور على طلب للتعليق.


