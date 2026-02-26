4 أندية تتأهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفرت مواجهات الملحق عن تأهل 4 أندية بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الحالي 2025-26.

وجاء نتائج المباريات التي انتهت من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على النحو الآتي:

تسيليي السلوفيني يفوز على دريتا من كوسوفو (3-2)، مجموع المباراتين انتصار تسيلي (6-4).

سامسون سبور التركي يفوز على شكينديا المقدوني (4-0)، مجموع المباراتين انتصار سامسون سبور (5-0).

رييكا الكرواتي يفوز على أومونيا القبرصي (3-1)، مجموع المباراتين انتصار رييكا (4-1).

واخيرا يخطف فيورنتينا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بانتصاره المثير على ياجيلونيا بياويستوك (4-5) في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب