4 أندية تتأهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت مواجهات الملحق عن تأهل 4 أندية بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الحالي 2025-26.
وجاء نتائج المباريات التي انتهت من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على النحو الآتي:
تسيليي السلوفيني يفوز على دريتا من كوسوفو (3-2)، مجموع المباراتين انتصار تسيلي (6-4).
سامسون سبور التركي يفوز على شكينديا المقدوني (4-0)، مجموع المباراتين انتصار سامسون سبور (5-0).
رييكا الكرواتي يفوز على أومونيا القبرصي (3-1)، مجموع المباراتين انتصار رييكا (4-1).
واخيرا يخطف فيورنتينا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بانتصاره المثير على ياجيلونيا بياويستوك (4-5) في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب