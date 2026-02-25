ميلان يراقب موقف كاسيميرو تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي

دخل النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، دائرة اهتمامات إيه سي ميلان، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب رحيله عن صفوف “الشياطين الحمر”.

وبحسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية، فإن إدارة ميلان تدرس بجدية التحرك نحو ضم لاعب الوسط البرازيلي، بعد قرار خروجه من حسابات النادي الإنجليزي مع نهاية عقده.

التقرير أشار إلى أن كاسيميرو لا يمانع خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، إذ يفضل الاستمرار داخل القارة الأوروبية خلال المرحلة المقبلة من مسيرته، وهو ما يعزز فرص “الروسونيري” في إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة ميلان خلال الأيام القليلة القادمة محادثات أولية مع اللاعب أو ممثليه، للوقوف على مطالبه المالية وشروطه الشخصية، تمهيدًا لحسم موقف التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد.