صحة غزة: 615 شهيدا و1651 مصابا منذ وقف إطلاق النار

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، إن «إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيد واحد جديد، و8 إصابات».

وأعلنت ارتفاع ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 615 شهيدًا، و1651 إصابة، و726 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و73 شهيدًا، و171 ألفًا و749 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار الهش في غزة، مع هجمات جوية وبرية، تزامناً مع عمليات نسف للمباني.

ونفذ جيش الاحتلال خلال ساعات الليل عمليات نسف للمباني السكنية شرقي القطاع، فيما تصاعد القصف المدفعي في اليوم السادس من شهر رمضان.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وسط تحليق مكثف للطيران المُسير في أجواء المدينة.

وأطلقت آليات الجيش نيراناً كثيفة صوب الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس، ومخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، شنت مقاتلات الاحتلال الحربية غارات على المناطق الشرقية، تزامنا مع قصف مدفعي متفرق على المنطقة نفسها.