التوترات الجوسياسية في المنطقة والطلب الموسمي يرفعان أسعار صرف الدولار أمام الجنيه

• الدولار يقفز بما يقرب من جنيها خلال أسبوع.. ويسجل 47.78 جنيه للبيع في غالبية البنوك

قفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات أسبوع، بما يترواح بين 93 و98 قرشا، مقارنة بأسعاره في نهاية تعاملات الأثنين الماضي 16 فبراير2026، وهو ما أعتبر الخبراء الاقتصاديين أمر طبيعى مع التوترات الجوسياسية فى المنطقة بين امريكا وايران، وارتفاع الطلب الموسمى علي الدولار لتدبير احتياجات السلع خلال شهر رمضان.

وقال الخبير المصرفي، أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الارتفاعات الأخيرة التى شدتها أسعار الدولار تعتبر زيادة موسمية مؤقته، نتيجة ارتفاع الطلب مع زيادة عمليات الاستيراد لتوفير السلع خلال شهر رمضان مما ينتج عنه زيادة في الطلب أكثر من المعروض، ما يتسبب في ارتفاع سعر الدولار مؤقتا، وهو ما يعكس المرونه في سعر الصرف، متوقعا عودة الدولار للانخفاض مرة اخري مع هدوء الطلب خاصه مع ارتفاع صافي الأصول بالعملات الأجنبية.

وحول أسباب ارتفاع الدولار فى الوقت الحالى رغم أن موسم الاستيراد بدأ قبل شهرين، أوضح شوقي، أن غالبية التجار يستوردون السلع بنظام الدفع الأجل، من خلال دفع مقدم تعاقد واستلام السلع ثم سداد باقي قيمة المبلغ خلال شهرين من التعاقد، مما رفع الطلب على الدولار حاليا لسداد باقي مستحقات عمليات الاستيراد.

ومن جانبه قال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية في شركة أكيومن لإدارة الأصول، إن ارتفاع الدولار رد فعل طبيعى للتوترات الجوسياسية فى المنطقة بين امريكا وايران، حيث أدى احتماله ضرب الولايا المتحدة لإيران إلى ضغط على رؤوس الأموال الأجنبيه وشهدت تخارجات.

وأضاف شفيع، أن سوق المال شهد يوم الخميس وأمس الأول الأحد انخفاضات قوية بنسبه 6%، مما ادى الى ضغط على الانتربنك (تعاملات بين البنوك وبعضها) وبالتالى انخفضت قيمة الجنيه المصري، متوقعا ان يعود الارتفاع مرة اخري إلى مستويات بين 46 و47 جنيه مرة اخري مع هدوء الأوضاع، ولكن إذا تصاعدت الأحداث سيمثل ذلك المزيد من الضغوط على العملة المحلية وتغيرات واضحه فى سعر الصرف.

وصعد سعر الدولار فى بنكي الأهلى المصرى، بنحو 94 قرشا ليسجل 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، مقابل مقابل 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأثنين الماضي.

وصعد سعر الدولار فى بنك مصر بنحو 97 قرشا ليسجل 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، مقابل مقابل 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأثنين الماضي.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى، 94 قرشا ليصل إلي 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيها للبيع، مقارنة بـ 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

وصعد الدولار بنحو 86 قرشا فى بنك الإسكندرية ليصل إلى 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، مقابل 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع.

كما زاد الدولار فى بنك البركة، بنحو 98 قرشا ليسجل 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، مقابل 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.

وقفز فى بنك قناة السويس بنحو 96 قرشا ليسجل نحو 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، مقارنة بـ 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة في بنك كريدى أجريكول، بنحو 97 قرشا ليسجل نحو 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، مقابل 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى بنحو 93 قرشا ليصل إلى 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع، مقابل 46.77 جنيه للشراء، 46.87 جنيه للبيع.

وكان الدولار قد تراجع أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي، بنحو 82 قرشا قبل أن يعاود تسجيل الارتفاعات الأخيرة مرة اخري، حيث سجل نحو 46.71 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات يوم 16 فبراير2026، مقابل 47.53 جنيها للشراء فى بداية تعاملات شهر يناير، وفقا لبيانات البنك المركزى المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الجنيه ارتفع أمام الدولار بنحو 3.17 جنيه بنسبة 6.2% خلال عام 2025 ليصل سعر الدولار إلى 47.60 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع بنهاية آخر تعاملات البنوك في يوم الأربعاء 31ديسمبر 2025، مقابل 50.77 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع بنهاية ديسمبر 2024.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.