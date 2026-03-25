محكمة برلين تصدر اليوم حكمها في قضية متهمين بالانتماء إلى حماس وتخزين أسلحة بأوروبا

من المقرر أن تصدر محكمة في برلين، صباح اليوم الأربعاء، حكمها بحق أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس، والمتهمين بالمسؤولية عن إنشاء أو إدارة مخابئ أسلحة في بولندا وبلغاريا والدنمارك.

وطالب الادعاء الاتحادي بأحكام تتراوح بين خمس وسبع سنوات بحق المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و58 عاما، والذين يقبعون في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين. ويشار إلى أن اثنين منهم من أصول لبنانية، والثالث يحمل الجنسية المصرية، والرابع هولندي.

ويتهم الرجال بإنشاء مخابئ أسلحة سرية تحت الأرض لاستخدامها المحتمل في هجمات تستهدف منشآت إسرائيلية أو يهودية أو مواقع أخرى في أوروبا على مدى فترة طويلة.

وتتضمن لائحة الاتهام أهدافا محتملة، منها السفارة الإسرائيلية في برلين، وقاعدة رامشتاين الجوية التابعة للجيش الأمريكي في ألمانيا، والمنطقة المحيطة بمطار تمبلهوف السابق في برلين.

وينفي المتهمون انتماءهم إلى حماس، وطالب محامو الدفاع ببراءتهم.

واعترف المتهم الرئيسي بزيارته أحد مخابئ الأسلحة في بلغاريا، مدعيا أن زيارته كانت لأغراض "تجارة أسلحة خاصة". ودعا محاميه إلى الاكتفاء بعقوبة بموجب قانون مراقبة أسلحة الحرب الألماني لا تتجاوز مدة حبسه الاحتياطي.

وكانت السلطات ألقت القبض على المتهمين في ديسمبر 2023. وبدأت المحاكمة في فبراير 2025، وهي المرة الأولى في ألمانيا التي يُحاكم فيها متهمون بتهمة المشاركة كأعضاء في "منظمة إرهابية أجنبية"، في إشارة إلى حركة حماس.