ضرب إعصار قوي ولاية أوكلاهوما الأمريكية يوم الخميس ما تسبب في اقتلاع أسطح المباني وإسقاط أعمدة الكهرباء ودفع فرق الطوارئ للهرع إلى مجتمع ريفي بالقرب من قاعدة فانس الجوية، حسبما قال مسؤولون.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحرك إعصار مؤكد عبر أجزاء من مدينة إنيد التي يقطنها حوالي 50 ألف نسمة وتقع بالقرب من الحدود الشمالية للولاية. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت عمودا من الهواء يتحرك بسرعة ويلامس الأرض مع تدمير كامل لبعض المنازل.

وأفاد مكتب مأمور مقاطعة جارفيلد بعدم وجود تقارير فورية عن وفيات، لكن تم تسجيل وقوع إصابات طفيفة فقط بعد ساعات من مرور الإعصار. وتقوم السلطات بالمرور على المنازل في بعض الأحياء للاطمئنان على السكان.

ونشر حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت على وسائل التواصل الاجتماعي: "أرجو أن تنضموا إلي في الصلاة من أجل مجتمع إنيد الذي تضرر بشدة من إعصار الليلة".

وقال المتحدث باسم قسم شرطة إنيد كاس رينز إن هناك تقارير أولية عن أشخاص محاصرين في منازلهم وأضرار جسيمة. وتضم مقاطعة جارفيلد قاعدة فانس الجوية التي تقع على بعد حوالي 80 ميلا (129 كيلومترا) شمال مدينة أوكلاهوما سيتي.