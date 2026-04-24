أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب سيد الشهداء

رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم ميليشيا شيعية في العراق مدعومة من إيران.
وأصدر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إخطارا يفيد بأنه يسعى للقبض على زعيم كتائب سيد الشهداء.
وذكر الإخطار أن هاشم فنيان رحيم السراجي يقود الجماعة التي "قتل أعضاؤها مدنيين عراقيين وهاجموا منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق".
كما ذكر أن كتائب سيد الشهداء هاجمت قواعد عسكرية وأفرادا أمريكيين في العراق وسوريا.
ويوجد في العراق عدة ميليشيات شيعية مدعومة من إيران تشكل جزءاً من قوات الحشد الشعبي في البلاد، والتي تم إنشاؤها بعد سقوط الموصل عام 2014 لإضفاء طابع رسمي على الوحدات المتطوعة، التي هزمت تنظيم داعش.