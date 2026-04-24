احتجاجات لحركة أيام الجمعة من أجل المستقبل في نحو 60 موقعا في ألمانيا

تنظم مبادرة حماية المناخ "أيام الجمعة من أجل المستقبل" اليوم الجمعة يوم احتجاج وطني ضد سياسات الحكومة الألمانية.

ومن المقرر تنظيم فعاليات في نحو 60 موقعا في جميع أنحاء ألمانيا، على سبيل المثال أمام مقار البلديات ومكاتب الأحزاب الحاكمة، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتتوقع الحركة مشاركة عدة آلاف من الأشخاص على مستوى ألمانيا.

وفي برلين، تبدأ مظاهرة بعد ظهر اليوم أمام المقر الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي، بيت كونراد أديناور في حي تيرجارتن. ومن المقرر أن تنتهي بحلول المساء عند المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيت فيلي برانت في حي كرويتسبيرج.

وتعتزم "أيام الجمعة من أجل المستقبل" نشر لافتات كبيرة أمام مقري الحزبين، تنتقد من خلالها سياسة الطاقة للائتلاف الحاكم، والمطالبة بالتخلي السريع عن مصادر الطاقة الأحفورية الضارة بالمناخ مثل الفحم والنفط والغاز. ومن بين المتحدثين خلال الفعاليات، الناشطة المعروفة لويزا نوياور.

وكان عدة آلاف من الأشخاص قد تظاهروا يوم السبت الماضي في برلين من أجل سياسة طاقة مختلفة. ودعا إلى التظاهر مجموعة من المنظمات البيئية، من بينها "جرينبيس" و"الصندوق العالمي للطبيعة" و"أيام الجمعة من أجل المستقبل". كما شهدت مدن هامبورج وكولونيا وميونخ احتجاجات مماثلة. وذكر المنظمون أن إجمالي عدد المشاركين بلغ نحو 80 ألفا.

وتنتقد "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، من بين أمور أخرى، أن المستفيدين الأساسيين من خصم الوقود الذي تم إقراره هم "سائقو المسافات الطويلة بسيارات كبيرة وشركات النفط". وأضافت الحركة في بيان: "رغم التهديد بشُح حقيقي في النفط والغاز، ترسل الحكومة إشارة مفادها أنه يمكن الاستمرار في قيادة السيارات بشكل طبيعي".