جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 9 فلسطينيين على الأقل، خلال حملة اقتحامات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة شملت مداهمة منازل وتفتيشها.

وذكر مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، في بيان له، أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات فجر الاثنين واعقتل 9 فلسطينيين على الأقل.

ففي محافظة رام الله والبيرة (وسط)، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة دير أبو مشعل، واعتقلت فتيين، وفق المصدر ذاته.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيا بعد مداهمة منزله في بلدة حوارة جنوب المدينة، كما اعتقلت آخر في بلدة عصيرة الشمالية شمال غرب المحافظة.

وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيا من المدينة، وآخر من مخيم الفوار جنوبها، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

وفي محافظة بيت لحم (جنوب)، اعتقلت قوات إسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين عقب اقتحام بلدة تقوع جنوب شرقي المدينة.

وقال المكتب، إن حملات الاعتقال اليومية تتواصل في مختلف محافظات الضفة الغربية، وتطال فئات عمرية متعددة، بما في ذلك الفتيان، في ظل تصعيد ميداني مستمر واقتحامات متكررة للبلدات والمخيمات، تترافق مع مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها.

وعادة لا يعلن الجيش الإسرائيلي أسباب الاعتقالات، لكنها في الغالب تأتي في إطار ما تسميه تل أبيب "حملات أمنية" ضد من تعتبرهم "مطلوبين".

والأحد ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 100 فلسطيني على الأقل منذ بداية شهر رمضان.

وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300، بينهم 66 سيدة و350 طفلا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.​​​​​