وزيرا خارجية إيران وعُمان يناقشان المفاوضات بين طهران وواشنطن

ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، آخر تطورات المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء الأحد، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

وذكر المصدر أن الوزيرين قيّما التقدم المحرز في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

كما بحثا الاستعدادات والترتيبات الفنية للجولة المقبلة من المفاوضات المقرر عقدها الخميس بمدينة جنيف السويسرية.

واتفق الوزيران على مواصلة الاتصالات الدبلوماسية والجهود المبذولة لدفع عملية التفاوض قُدماً، وفق المصدر.

وأمس الأحد أعلن البوسعيدي عن جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي بمدينة جنيف الخميس المقبل.

ورعت سلطنة عمان الثلاثاء الفائت جولة مفاوضات بين الطرفين في جنيف، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير الجاري.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

وتسعى واشنطن إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أن طهران أكدت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا غير برنامجها النووي.

فيما ترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.