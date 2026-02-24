وزير خارجية لبنان يدعو لوقف اعتداءات إسرائيل وتسليم حزب الله سلاحه

دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الاثنين، إلى ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وانسحاب قواتها من النقاط التي لا تزال تحتلها، كما دعا "حزب الله" إلى تسليم سلاحه.

جاء ذلك خلال لقائه بنائب وزير الخارجية الروسي ديمتري ليوبنسكي على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان الأممي في مدينة جنيف السويسرية، بحسب بيان للخارجية اللبنانية.

وقال البيان إن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية.

ونقل عن رجي تأكيده "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وانسحاب قواتها من النقاط التي لا تزال تحتلها".

وشدد على "ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد مؤسساتها العسكرية الشرعية".

وفي الوقت ذاته، دعا الوزير اللبناني، حزب الله، إلى تسليم سلاحه "بعد ما بات هناك دولة قادرة على تحمّل مسؤولياتها السيادية كاملة، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية"، وفق البيان.

وفي 5 أغسطس 2025، وتحت وطأة ضغوط أمريكية وإسرائيلية، أقرت الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، في قرار وصف بالتاريخي وغير المسبوق منذ نحو 5 عقود.

لكن "حزب الله" أكد في أكثر من مناسبة، التمسك بسلاحه، ودعا إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان.​​​​​​​

وفي يناير الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني، ودخلت "مرحلة متقدمة"، لكن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.

من جهته، أكد نائب الوزير الروسي دعم بلاده "التام" لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ووقوفها إلى جانبه في المحافل الدولية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر 2023، ثم حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة انتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

​​​​​​​لكن إسرائيل تخرق يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله" منذ أواخر نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع، كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.