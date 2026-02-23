سياسي عراقي: التدخلات الخارجية أدت إلى ضياع القرار السياسي في بلادنا

قال دولة قاسم الجبوري، عضو ائتلاف دولة القانون، إن نوري المالكي ما زال مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر، الإطار التنسيقي، موضحًا أن موقف الإطار لم يتغير تجاه ترشيحه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحالة العراقية تتسم بالديمقراطية وبوجود قبول ورفض متوازنين للمرشحين، لكنها تواجه تحديات بسبب التناحر بين الكتل السياسية وتأثير التدخل الخارجي على القرار الوطني.

وأشار الجبوري إلى أن التدخلات الخارجية أدت إلى ضياع القرار السياسي العراقي، مؤكّدًا أن التشرذم بين الكتل سمح لهذه الضغوط بالتأثير على الشأن الداخلي، وهو ما يقلص من قدرة القرار الوطني على التعبير عن مصالح البلاد.

وأكد أن مثل هذه التدخلات تفرض ضغطًا يغطي على القضايا الوطنية الأساسية، معتبراً أن التحذيرات من هذا التأثير كانت مستمرة منذ فترة.

وذكر أن التحدي الأكبر في العراق هو الحفاظ على التداول الداخلي للقرار السياسي وضمان أن تبقى الخيارات الوطنية على رأس الأولويات.

وأشار إلى أن العملية الديمقراطية بطبيعتها تتضمن تقلبات بين القبول والرفض، إلا أن الانقسام بين الكتل يعرقل الوصول إلى توافق وطني حقيقي ويترك الباب مفتوحًا للقرارات الخارجية المؤثرة.



