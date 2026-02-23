مقتل 4 من عناصر الأمن السوري في هجوم لداعش بالرقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مصدر أمني سوري مقتل 4 عناصر من قوات وزارة الداخلية السورية في الهجوم على حاجز على أطراف مدينة الرقة اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الانباء السورية(سانا) عن مصدر أمني أن "4 من عناصر الأمن الداخلي قتلوا جراء الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السباهية غرب مدينة الرقة".

وقالت سانا إن "قوى الأمن الداخلي في الرقة تتصدى لهجوم مسلح استهدف حاجزا لها في منطقة السباهية غرب مركز مدينة الرقة، وانتشار عناصر الشرطة العسكرية لتأمين المنطقة".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية "تعرض حاجز لقوى الأمن الداخلي في الرقة لهجوم إرهابي أدى إلى استشهاد أربعة عناصر وإصابة اثنين، مع تحييد أحد المهاجمين واستمرار عمليات التمشيط لملاحقة بقية أفراد الخلية".

وقالت مصادر مقربة من قوات الأمن العام لوكالة الانباء الألمانية(د ب أ) "أحد عناصر الخلية التي هاجمت الحاجز قتل وأن قوات الأمن العام والشرطة العسكرية تعمل على تمشيط المنطقة".

وأضافت المصادر أن "الهجوم على حاجز السباهية هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة حيث قتل عنصر يوم أمس واليوم قتل ثلاثة عناصر من الامن العام".

وشهدت محافظة الرقة خلال الأيام الثلاثة الماضية عدة هجمات على قوات وزارة الدفاع السورية وقتل 7 عناصر من الدفاع والأمن العام.

واستعادت الحكومة السوربة السيطرة على محافظة الرقة في 18 من الشهر الماضي بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

كان داعش قد تبنى أول أمس السبت هجومين استهدفا عناصر من الأمن والجيش السوري في دير الزور والرقة، متعهدا بالدخول في ما وصفه بـ"مرحلة جديدة من العمليات" ضد قيادة البلاد.

ودعت حسابات وقنوات داعمة لـ"داعش" على تطبيق "تليجرام"، خلال الساعات الماضية، إلى تكثيف الهجمات باستخدام الدراجات النارية والأسلحة النارية، في مؤشر إلى توجّه نحو تصعيد أمني محتمل في مناطق متفرقة من البلاد.