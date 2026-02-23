إعمار مصر تتأخر في سداد مستحقات ضريبية بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية 2025

الشركة سجلت 176 مليار جنيه صافي مبيعات في 2025 بنمو سنوي 262%

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار مصر، أن إجمالي قيمة الالتزامات الضريبية المؤجلة على الشركة وشركتها التابعة بلغ 5.121 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وسددت شركة إعمار مصر، مستحقات ضريبية بقيمة 710 ملايين جنيه خلال عام 2025؛ لتتراجع إجمالي المستحقات الضريبية عليها بنسبة 12% مقارنة بالمستحقات الضريبية المؤجلة على الشركة في 2024، والتي بلغت فيه 5.831 مليار جنيه.

كما نمت القروض طويلة الأجل بنسبة 56% خلال 2025 لتصل إلى 12.2 مليار جنيه؛ ما انعكس على نمو الالتزامات غير المتداولة على الشركة إلى 17.6 مليار جنيه بزيادة 21% على أساس سنوي، على الرغم من تراجع الضرائب المستحقة.

وكانت إعمار مصر، قد أعلنت تحقيقها وشركاتها التابعة أعلى صافي مبيعات في تاريخها، إذ بلغت 176 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 262%.

وبلغت الإيرادات 19.8 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 4.2%، مدفوعة بتسارع جداول التسليم وكفاءة التنفيذ عبر مختلف المشروعات القائمة، ما يعكس التزام الشركة بالوفاء بوعودها وتعزيز أدائها التشغيلي.

وبالرغم من نمو المبيعات، فقد سجلت الشركة انخفاضًا في صافي الربح المجمع خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 60%، لتحقق 5.8 مليار جنيه مقارنة بأرباح 5.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وسط إنفاق على المبيعات والتسويق بلغ 25 مليون جنيه.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، حققت الشركة أيضًا تراجعًا في صافي الربح خلال 2025 بنسبة تجاوزت 50% على أساس سنوي لتسجل 5.8 مليار جنيه، في حين بلغت الإيرادات 19.8 مليار جنيه.

وكانت إعمار مصر، وقعت مع الحكومة في سبتمبر الماضي أكبر مشروع استثمار سياحي على البحر الأحمر «مراسي البحر الأحمر» باستثمارات تُقدر بنحو 900 مليار جنيه.