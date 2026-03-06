سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، هدفاً لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني لتولّي قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وابتعد كلوب صاحب الـ 58 عاماً عن التدريب، منذ شهر مايو 2024، بعد نهاية تجربته الرائعة مع ليفربول التي استمرت 9 أعوام.

ويشغل المدرب الألماني، حالياً، منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في مجموعة ريد بول منذ شهر يناير 2025.

وعيّن ريال مدريد ألفارو أربيلوا مدربًا مؤقتًا بعد إقالة المدرب السابق تشابي ألونسو في يناير الماضي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مدرب ليفربول السابق حريص على العودة إلى التدريب، ويفاضل بين عدة عروض تلقّاها مؤخراً.

ويواصل النادي الملكي مراقبة كلوب، لكن لم يتم التواصل معه، رسميًا، وهو ما يدفع كلوب للتفكير في عرض آخر قد يقنعه بالعودة للتدريب وعدم انتظار ريال مدريد.

هذا العرض يتمثل في اهتمام منتخب ألمانيا بالحصول على خدمات كلوب بعد نهاية كأس العالم 2026، حال عدم تقديم المدرب الحالي جوليان ناغلسمان النتائج المأمولة.

ويبقى العرض المنتظر من المنتخب الألماني مناسباً لكلوب، خاصة أنه لم يسبق له تدريب المنتخبات، كما أن هذه الوظيفة ستجنبه ضغوط العمل اليومي بخلاف الضغوط الكبيرة بالعمل مع الأندية.

وكان كلوب قد رفض عروضاً للعودة للدوري الإنجليزي من جانب تشيلسي، ومانشستر يونايتد، بحسب تقارير صحفية بريطانية احتراماً لجماهير فريقه السابق ليفربول