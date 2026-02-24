ارتقى النادي الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بعد فوزه الصعب على سموحة بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 19.
وبهذه النتيجة، جاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:
الأهلي – 36 نقطة
سيراميكا كليوباترا – 35 نقطة
الزمالك – 34 نقطة
بيراميدز – 34 نقطة
وادي دجلة – 27 نقطة
المصري البورسعيدي – 25 نقطة
زد – 27 نقطة
سموحة – 25 نقطة
البنك الأهلي – 22 نقطة
مودرن سبورت – 22 نقطة
إنبي – 21 نقطة
الجونة – 21 نقطة
بتروجيت – 21 نقطة
غزل المحلة – 17 نقطة
المقاولون العرب – 18 نقطة
الاتحاد السكندري – 17 نقطة
حرس الحدود – 14 نقطة
فاركو – 14 نقطة
طلائع الجيش – 13 نقطة
كهرباء الإسماعيلية – 13 نقطة
الإسماعيلي – 10 نقاط