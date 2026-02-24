 بعد فوز الأهلي على سموحة.. جدول ترتيب الدوري - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 1:01 ص القاهرة
بعد فوز الأهلي على سموحة.. جدول ترتيب الدوري

عمرو سليم
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 12:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 12:37 ص

ارتقى النادي الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بعد فوزه الصعب على سموحة بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 19.

وبهذه النتيجة، جاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

  1. الأهلي – 36 نقطة

  2. سيراميكا كليوباترا – 35 نقطة

  3. الزمالك – 34 نقطة

  4. بيراميدز – 34 نقطة

  5. وادي دجلة – 27 نقطة

  6. المصري البورسعيدي – 25 نقطة

  7. زد – 27 نقطة

  8. سموحة – 25 نقطة

  9. البنك الأهلي – 22 نقطة

  10. مودرن سبورت – 22 نقطة

  11. إنبي – 21 نقطة

  12. الجونة – 21 نقطة

  13. بتروجيت – 21 نقطة

  14. غزل المحلة – 17 نقطة

  15. المقاولون العرب – 18 نقطة

  16. الاتحاد السكندري – 17 نقطة

  17. حرس الحدود – 14 نقطة

  18. فاركو – 14 نقطة

  19. طلائع الجيش – 13 نقطة

  20. كهرباء الإسماعيلية – 13 نقطة

  21. الإسماعيلي – 10 نقاط


