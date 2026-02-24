ارتقى النادي الأهلي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بعد فوزه الصعب على سموحة بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 19.

وبهذه النتيجة، جاء ترتيب الدوري المصري كالتالي: