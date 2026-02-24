 الخارجية الفرنسية: السفير الأمريكي لن يتمكن من مقابلة مسئولين حكوميين حتى يمتثل لطلب الاستدعاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 11:48 ص القاهرة
الخارجية الفرنسية: السفير الأمريكي لن يتمكن من مقابلة مسئولين حكوميين حتى يمتثل لطلب الاستدعاء

باريس - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 11:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 11:37 ص

شهد الخلاف الفرنسي مع السفير الأمريكي في باريس منعطفا جديدا، اليوم الثلاثاء، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن السفير الأمريكي في فرنسا تشارلز كوشنر، عليه تقديم توضيح بعد تجاهله لطلب استدعاء من جانب فرنسا.

وألمح وزير الخارجية الفرنسي إلى أن كوشنر لن يتمكن من مقابلة المسئولين في الحكومة الفرنسية حتى يمتثل للاستدعاء.

وكانت السلطات الفرنسية قد استدعت كوشنر - وهو والد جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مساء الاثنين، لعقد اجتماع بشأن تصريحات صادرة عن إدارة ترامب واعترضت عليها فرنسا. وأفاد دبلوماسيون فرنسيون بأن كوشنر لم يحضر.


