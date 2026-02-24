تتواصل مساعي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الوصول لقمة الدوري بخوضهما مباراتين في التاسعة والنصف اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على غزل المحلة، بينما يلعب سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي وفي نفس التوقيت يلعب حرس الحدود على أرضه أمام إنبي.

على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، تتجه الأنظار لمتابعة مباراة قوية بين سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة في مواجهة الإسماعيلي صاحب المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط.

يسعى طارق العشرى المدير الفني الذي تولى مهمة تدريب الإسماعيلي مؤخرا، لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الهزائم المتتالية التي يتعرض لها الفريق، والتي كان آخرها الهزيمة أمام وادي دجلة بنتيجة 1 / 2 في الجولة الماضية.

في المقابل، يعيش سيراميكا أفضل فتراته على مستوى الفني والإداري، حيث يسعى علي ماهر لمواصلة تفوقه على فرق الدوري، وتحقيق نتائج إيجابية يستعيد بها صدارة المسابقة التي انتزعها الأهلي بفارق نقطة واحدة بعد فوزه أمس على سموحة بهدف دون رد، في برج العرب.

طالب علي ماهر اللاعبين بنسيان الهزيمة أمام بيراميدز والتركيز في المباريات المقبلة من أجل مواصلة الصدارة قبل انتهاء المرحلة الأولى من الدوري، حيث تتبقى له مباراتان فقط أمام الإسماعيلى ووادى دجلة.

في مباراة أخرى على ملعب المحلة، يسعى أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية، عندما يستضيف بيراميدز، الذي يسعى بقوة للحصول على نقاط المباراة والاقتراب أكثر من القمة، ومواصلة المطاردة مع سيراميكا والأهلي على الصدارة.

يحتل بيراميدز المركز الرابع في الترتيب برصيد 34 نقطة، من 16 مباراة وبفارق مباراة أقل نظرا لمشاركته الأفريقية، فيما يقع المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

أما حرس الحدود يسعى لتعويض هزيمته الأخيرة أمام الزمالك في الدوري، من خلال الفوز بنقاط المباراة أمام إنبي، الذي يسعى بدوره لمواصلة التقدم في ترتيب فرق المجموعة التي ستتنافس في الدور الثاني على تفادي الهبوط، والتي ستضم الفرق من المركز الثامن حتى المركز 21.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بينما يقع حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.