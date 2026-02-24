قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من أنجح أعماله بعد مسلسل «الاختيار»، مشيرًا إلى أنه تفاجأ من رد فعل الجمهور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، المذاع عبر أثير راديو «نجوم إف إم»، أن المسلسل أثار حالة من الجدل، مستطردًا: «ربنا أراد يعوضنا عشان إحنا مش بتوع لجان»، وفقًا لتعبيره.

واستنكر بعض الأشخاص الذين يلجؤون للجان الإلكترونية من أجل الإشادة بأعمالهم، معقبًا: «الفلوس اللي بتدّفع في اللجان اتبرعوا بيها أحسن لمستشفى الأورام، مين يستحل على نفسه ياخد فلوس علشان يمدح حد أو يعمل له فولو!».

واعتبر أن دفع النقود من أجل مجاملة فنان أو أحد الأعمال «أمر معيب»، مضيفًا: «عيب تاخد فلوس عشان تحب وتجامل حد وتدي له صوتك وتقول له أنت أحسن واحد.. الأمر مرفوض، كلنا شاطرين وكلنا بنحب بعض كفنانين».

وتطرق بالحديث إلى تعاونه مع الفنانة آيتن عامر، قائلًا إنه كان يتمنى التمثيل إلى جوارها؛ خاصة أنها نجمة موهوبة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأشار إلى أن الشخصية التي تقدمها آيتن في المسلسل تحمل المزيد من المفاجآت خلال الحلقات المقبلة، معربًا عن سعادته بالتعاون مع العديد من النجوم في المسلسل، وعلى رأسهم الفنانة ميرفت أمين.

وتوجه بالشكر لكل شخص ساهم في الترويج للمسلسل، مختتمًا: «أشكر كل من دعمنا في المسلسل.. ربنا حافظنا بحبنا لبعض واحترامنا لبعض، إحنا شعب محترم وجميل، وربنا يبعد عننا الفتن، ويحمي ويحفظ مصر ديمًا».

ويجسد ياسر جلال في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» شخصية رجل أعمال ثرى نشأ على تلبية جميع رغباته منذ الطفولة، ما يجعله يعيش حياة من اللهو والسهر والزواج المتكرر، قبل أن يفقد ثروته بالكامل، وتتصاعد الأحداث حين يحاول إنقاذ نفسه من الإفلاس عبر الزواج من سيدة ثرية تنتمى إلى طبقة شعبية، في إطار اجتماعي كوميدي يحمل العديد من المفارقات.

المسلسل من بطولة: ياسر جلال، وميرفت أمين، وأيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، وهدى الإتربي، وجوري بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.