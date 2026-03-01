مصدر لأسوشيتد برس: المشتبه به في إطلاق النار في تكساس كان يرتدي ملابس تحمل تصميم علم إيران

قال مسئول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن المسلح الذي قتل شخصين في حانة بولاية تكساس الأمريكية صباح اليوم الأحد، في إطلاق نار جماعي أُصيب خلاله 14 آخرون، كان يرتدي سترة كُتب عليها عبارة "الملك لله"، وقميصا آخر عليه تصميم علم إيران.

وأفاد المسئول في سلطات إنفاذ القانون ومصدر آخر مطلع على الموضوع بأنه تم تحديد هوية مطلق النار على أنه ندياجا ديانجي البالغ من العمر 53 عاما.

وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما بدعوى أنه غير مصرح لهما بالحديث عن التحقيق علنا.

وقالت الشرطة إن رجال الشرطة في أوستن أطلقوا النار وقتلوا المسلح، الذي استخدم مسدسا وبندقية لتنفيذ الهجوم.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن حادث إطلاق النار قيد التحقيق باعتباره حادثا إرهابيا محتملا.