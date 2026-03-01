 الداخلية البحرينية: عدوان إيراني يستهدف منشأة بحرية قرب من ميناء سلمان - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 11:02 م القاهرة
الداخلية البحرينية: عدوان إيراني يستهدف منشأة بحرية قرب من ميناء سلمان


نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 10:33 م

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن «عدوانًا إيرانيًّا» استهدف إحدى المنشآت البحرية بالقرب من ميناء سلمان.

وأضافت الداخلية البحرينية، عبر حسابها على منصة «إكس»، مساء الأحد، أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.

والبحرين أحد الدول العربية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية أمريكية.

وسبق أن صرح ممثل ​البحرين​ لدى الأمم المتحدة ​جمال الرويعي​ بأن استهداف أراضي بلاده ومنشآتها الحيوية ومبانيها السكنية عمل عدائي سيتم التعامل معه بحزم، مؤكداً أن "الهجمات الإيرانية لا تنسجم مع مبدأ حسن الجوار.

وفي حين لفت، في كلمته في جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​، إلى أن "أمن الدول الخليجية كل لا يتجزأ"، فقد صرح: "لم نتوقع استهدافنا بهجمات جبانة ودون مبرر".

