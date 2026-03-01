مقار لقوات الحشد الشعبي تتعرض لقصف جوي أقصى غربي العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، بأن مقار تابعة لقوات الحشد الشعبي تعرضت لضربات جوية في مناطق متفرقة غربي محافظة الأنبار، أقصى غربي البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن القصف الجوي استهدف مقار للحشد الشعبي في مناطق "المشاريع" بقضاء القائم، ومقرات في منطقة "الدماليغ"، بالإضافة إلى مقر قرب المجمع السكني في منطقة "عكاشات" التابعة لقضاء الرطبة.

كما طال القصف مقرين للواء 45 في الحشد الشعبي بمدينة القائم، وأشارت التقارير إلى أن القصف الجوي استهدف أيضاً طواقم للإسعاف.

كانت حركة عصائب أهل الحق الشيعية في العراق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد مقتل أربعة من عناصرها في هجوم اسرائيلي - أمريكي في إحدي مناطق محافظة ديالى (57كم شمال شرقي بغداد).

من جانبها، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق منذ فجر اليوم الأحد 23عملية استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرةاستهدفت "قواعد العدو في العراق والمنطقة"في إشارة إلى القواعد الأمريكية .