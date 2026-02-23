مقتل فتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في القليوبية

أقدم شاب على طعن فتاة بسلاح أبيض بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية؛ ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها، وذلك عقب رفضها الارتباط به.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة على يد شاب، بعدما سدد لها طعنة نافذة في منطقة البطن وسط الشارع بدائرة قسم شرطة الخصوص، بسبب رفضها خطبته.

وانتقلت قوة أمنية على الفور، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة، حيث تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.