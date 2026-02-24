صلاح عبد الله يشكو من التجاهل بأبيات شعرية… وزملاؤه يردون برسائل حب ودعم

اشتكى الفنان صلاح عبد الله من شعوره بالتجاهل، حيث نشر عبر حسابه على موقع فيسبوك منشورًا بعنوان "فوق لنفسك يا صاصا"، جاء فيه: "ما حدش دق على بابك، ولا حد حس بغيابك، غير خمسة ستة، كتيرُهم من حبايبك وِصحابك."

وتفاعل عدد كبير من متابعيه وزملائه في الوسط الفني مع المنشور، مؤكدين حبهم ودعمهم له. فعلق الفنان محمد دياب: "انت عمنا وحبيب قلبنا، ربنا يباركلنا فيك." فيما كتب الفنان محسن منصور: "اوعي تقول كده يا عم صلاح، انت عمنا الغالي، وأبدت الفنانة منة فضالي دعمها أيضًا، قائلة: "انت الحب الكبير يا عم صلاح."

يُذكر أن صلاح عبد الله يشارك حاليًا في بطولة مسلسل الضحايا، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان. المسلسل من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين، ويشارك في بطولته كل من رنا الهواري، ميرنا وليد، ندى بسيوني، وفاء سالم، إلى جانب صلاح عبد الله.

وتدور أحداث المسلسل حول سلسلة من الوفيات الغامضة التي تحيط بكل من يقترب من عالم شخصية سلطان، وكأن هالة من السم تحيط به، تقتل كل من يحاول محبته أو كشف سره. فشخصية سلطان ليست عادية، بل هي كيان منقسم، صراع أزلي يسكن جسدًا واحدًا؛ نصفه إنسان يمتلك مشاعر الندم، ونصفه جن يقتات على الظلام.