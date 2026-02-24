كشف المنتج جمال العدل عن أزمة صحية مرت بها والدته بسبب النادي الأهلي، قائلًا: "جالها جلطة بسبب هدف للأهلي في الدقيقة الأخيرة، ومن فرحتها بالهدف تعرضت لهذه الوعكة الصحية"، موضحًا أن والدته في الأصل مشجعة للنادي الأهلي، وبعد ذلك أصبحت مقدرة لكل الأمور الكروية ومتابعة جيدة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار المُذاع عبر شاشة النهار، أن جزءًا من عظمة والده أنه كان زملكاوي، ورغم ذلك اصطحب والدته لمشاهدة مباراة للأهلي في الملعب، موضحًا أنه لو كان مكانه لما استطاع فعل ذلك، قائلًا: "أنا مقدرش أعمل كده، مستحيل".

وتابع: "والدتي كانت أهلاوية بجد مش هزار، وكانت بتجيب الجرائد وتقرأ عن كرة القدم، وأصبحت لديها حصيلة عن الأندية والكرة واللاعبين"، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في الدوري المصري الآن أصبحوا على مستوى متقارب، بسبب دفع الأسر مبالغ مالية لتدريب أبنائهم في الأندية، قائلًا: "اللي معاه فلوس بيدفع ويدخل ابنه نادي، وكل الناس عايزين ابنهم زي محمد صلاح".

وأوضح جمال العدل أن مهنة وفكرة "الكشاف" في كرة القدم لم تعد موجودة، وهو ما أثر سلبًا على جودة وخامة اللاعبين في الدوري المصري، مؤكدًا أن الكرة أصبحت للأغنياء أكثر من الفقراء.