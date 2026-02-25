من المقرر أن يصل رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، خلال وقت قصير إلى مطار بن جوريون في زيارة سريعة إلى إسرائيل، يلقي خلالها خطابا في الكنيست.

ووفقا للقناة ١٤ الإسرائيلية، سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته مودي استقبالا رسميا، يعقبه عقد لقاء رسمي بينهم في المطار نفسه.

وبعد ذلك، سيتوجه مودي إلى الكنيست لإلقاء خطاب أمام الهيئة العامة. وقد أعلن أعضاء في المعارضة أنهم سيقاطعون الخطاب، وذلك احتجاجا على عدم قيام رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بدعوة قاضي المحكمة العليا إسحاق عميت لإلقاء كلمة.

وفي محاولة لمنع الإحراج المتمثل في إلقاء مودي خطابه أمام كنيست شبه فارغ، اتخذ رئيس الكنيست قرارا بدعوة أعضاء كنيست سابقين إلى الجلسة، ليتمكنوا من المشاركة فيها بدلا من أعضاء الكنيست الحاليين الذين سيختارون الغياب.

وبعد الخطاب، سيواصل رئيس الوزراء نتنياهو برفقة نظيره الهندي المشاركة في فعالية للابتكار والتكنولوجيا. وفي ختام الفعالية، سيتوجه الطرفان إلى مأدبة عشاء رسمية في فندق الملك داود.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو: “بدعوة من رئيس الوزراء، يصل اليوم رئيس وزراء الهند في زيارة تاريخية إضافية إلى إسرائيل، استكمالا لزيارته السابقة عام 2017، وزيارة الرد التي قام بها رئيس الوزراء نتنياهو إلى الهند":

وسيلتقي مودي غدا الخميس، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ثم يعقد اجتماعا موسعا مع نتنياهو، يتم خلاله توقيع الاتفاقيات السياسية والأمنية، يعقبه الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.