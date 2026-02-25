مسئول إيراني: لم ولن نسعى لامتلاك سلاح نووي

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد ‌باقر قاليباف، إن بلاده لم ولن تسعى لامتلاك سلاح نووي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال فعالية بالعاصمة طهران، تطرق فيها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه لـ"حالة الاتحاد" أمام الكونجرس.

وأضاف المسئول الإيراني أن بلاده أكدت مرارا بأنها لم ولن تسعى أبدا لامتلاك سلاح نووي.

وذكر أنه بالرغم من كل "هذا الوضوح وتقديم المعلومات، فإن تهديدات الأعداء ومواقفهم الخاطئة ما زالت مستمرة".

وأفاد بأن الجولة الثالثة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد الخميس بمدينة جنيف السويسرية.

وحذر من أن يقدم "العدو" (الولايات المتحدة) على أي هجوم ضد إيران "بناء على معلومات كاذبة ومضللة"، متوعدا بأنه في حال حدوث ذلك فإن إيران "سترد بحزم".

وكان ترامب صرح خلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس الثلاثاء، بأن إيران طورت صواريخ قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأمريكية في دول أخرى، وأنها تعمل على إنتاج صواريخ قد تصل الولايات المتحدة.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.