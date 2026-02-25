نتنياهو يستقبل رئيس وزراء الهند بحفاوة لدى وصوله إلى تل أبيب

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، استُقبل مودي، في مطار بن غوريون بحفاوة بالغة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، حيث تبادلا التحية والأحضان.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قصير بين الجانبين في صالة المطار. وبعد ذلك، سيلتقي مودي بممثلين عن الجالية الهندية في إسرائيل.

وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، سيصل رئيس الوزراء الهندي إلى الكنيست لحضور جلسة عامة احتفالية، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة.

وفي وقت لاحق من المساء، سيُقام معرض تكنولوجي مشترك، تُعرض فيه مشاريع في مجالات الابتكار والمياه والزراعة الدقيقة والأمن السيبراني، يليه عشاء رسمي مع نتنياهو.

ويوم الخميس، سيزور مودي متحف ياد فاشيم ويضع إكليلاً من الزهور على خيمة النصب التذكاري، ثم يلتقي بالرئيس إسحاق هرتسوغ، ويعقد اجتماعاً مطولاً مع نتنياهو، يُختتم بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد.