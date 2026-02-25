مقتل 18 شخصا في غارة جوية شنها جيش ميانمار استهدفت سوقا في ولاية راخين

ذكرت مصادر محلية أن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 آخرين بجروح، إثر غارة جوية شنها جيش ميانمار استهدفت سوقا في قرية يو نجو، ببلدة بوناجيون، بولاية راخين غرب البلاد بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وقال السكان، إن قنابل سقطت حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، مما أدى إلى اشتعال النيران في صف من أكشاك السوق ومحاصرة أصحاب المتاجر والزبائن بالداخل، حسب موقع ميانمار ناو الإخباري اليوم الأربعاء.

وكان من بين القتلى رجل، 70 عاما، وطفلة، 6 سنوات، و3 مراهقات، أعمارهن 13 و14 و15. وأصيبت 3 فتيات أخريات على الأقل، تتراوح أعمارهن ما بين 4 و7 سنوات.

ولم يعلق الجيش على الأحداث الأخيرة.