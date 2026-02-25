كشف ألفارو أربيلوا، المدير الفني لـريال مدريد، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بنفيكا في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت القائمة غياب كل من كيليان مبابي ودين هاوسن بداعي الإصابة، في ضربة للجهاز الفني قبل المواجهة الحاسمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - ساستيرو -مانويل أنخيل - بالاسيوس - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتفوق ريال مدريد بهدف دون رد خارج ملعبه، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل لقاء الحسم في العاصمة الإسبانية.