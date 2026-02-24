وزير الرياضة السابق يحدد شرطا للترشح لرئاسة نادي الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير الشباب والرياضة الأسبق، شرطًا لقبول الترشح لرئاسة نادي الزمالك، مشددًا في الوقت ذاته أنه لا يفضل رئاسة اتحاد الكرة.

وقال خالد عبد العزيز في تصريحات إذاعية عبر «إذاعة الشباب والرياضة»: «رئاسة اتحاد الكرة منصب كبير ومهم جدًا ومن أكبر المناصب في مصر، ولكن فكرة الترشيح لا تراودني».

وأضاف: «منصب رئيس اتحاد الكرة يحتاج لانتخابات والانتخابات تحتاج لقواعد وتواصل مع الجمعية العمومية وأنا غير متواصل مع الجمعية العمومية».

وأتم: «كذلك فكرة رئاسة نادى الزمالك شرف كبير ليَّ، لكن فكرة الترشيح في الظروف الحالية فكرة صعبة ولكن لو أتيحت الفرصة وكان عندي الوقت سوف أخوضها».