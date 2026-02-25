ممثلة قطر في فعالية أممية: قطر تتطلع إلى تحويل إعلان الدوحة السياسي من تعهدات إلى إجراءات

شاركت قطر اليوم الثلاثاء في حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان "من الدوحة 2025 إلى كيشيناو 2026: تعزيز الحقوق الاجتماعية والاستقرار الديمقراطي"، عُقد على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ومثلت دولة قطر في الحدث، هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وقالت هند عبدالرحمن، إن استضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة بعد مرور ثلاثين عاما على عقد القمة الأولى في كوبنهاجن يحمل دلالة خاصة، مؤكدةً أن قطر اعتمدت على مدى العقدين الماضيين دبلوماسية استراتيجية تقوم على استضافة كبرى الفعاليات والمنتديات والقمم المتعددة الأطراف والرفيعة المستوى وتنظيمها وقيادتها، باعتبارها ركيزة محورية لسياستها الخارجية الرامية إلى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات الدولية وتوفير منصة محايدة للحوار.

وأضافت أنه في عالمنا اليوم، تمتد القضايا التي يتم النقاش بشأنها في قطر لتشمل التفاوض حول اتفاقات بناء وصنع السلام، وموضوعات التكنولوجيا الرقمية، والتصدي للآثار السلبية لتغيّر المناخ، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية، مؤكدةً أن مقصد هذه اللقاءات هو إيجاد حلول عملية ودائمة من شأنها أن تجعل عالمنا مكانا أفضل للعيش.

وأكدت أن قطر تتطلع إلى تحويل إعلان الدوحة السياسي من تعهدات إلى إجراءات قابلة للقياس تركز على القضاء على الفقر وضمان العمل اللائق وبناء مجتمعات عادلة ومستدامة.