نقل رئيس وزراء النرويج الأسبق إلى المستشفى بسبب ضغوط فضيحة إبستين

تم نقل رئيس وزراء النرويج الأسبق ثوربيورن ياجلاند إلى المستشفى بسبب الضغوط الناجمة عن فضيحة إبستين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية وغيرها نقلا عن محاميه اليوم الثلاثاء.

ويعد ياجلاند أحد أبرز الشخصيات التي ورد اسمها في ملفات جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، والتي تم الكشف عنها.

وتحقق السلطات النرويجية في مزاعم تتعلق بفساد خطير.

ويقال إن السياسي الرفيع السابق أقام في شقق إبستين في باريس ونيويورك وقضى عطلة في ضيعته في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية خلال فترة توليه منصب الأمين العام لمجلس أوروبا، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان.

وكان إبستين، وهو مليونير أمريكي توفي في السجن عام 2019، قد أدار شبكة انتهاكات لسنوات ضمت عددا لا يزال غير معروف من الضحايا، كان بعضهم من القاصرين.

وصرح محامي ياجلاند بأن موكله يتعاون مع سلطات التحقيق، لكنه لا يعتقد أن هناك أسساً للملاحقة الجنائية.

وقد نفذ مسؤولون من سلطة الجرائم الاقتصادية في النرويج عمليات تفتيش لمساكن ياجلاند.

وبعد توليه رئاسة الوزراء من عام 1996 إلى 1997، ترأس ياجلاند مجلس أوروبا من عام 2009 إلى 2019، كما كان رئيسا للجنة نوبل النرويجية لسنوات عديدة.

وبناء على طلب النرويج، رفع مجلس أوروبا مؤخراً الحصانة عن ياجلاند فيما يخص السنوات العشر التي قضاها على رأس المنظمة.