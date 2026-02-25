أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة

تقدم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بخالص التهنئة إلى الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإلى قيادات وعلماء وطلاب الأزهر الشريف، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين والبنات بمقر جامعة الأزهر بمدينة نصر، بدءًا من العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، بناءً على تزكية الإمام الأكبر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.

وأكد الأمين العام أن هذه الخطوة المباركة تمثل إضافة نوعية لمسيرة الأزهر العلمية، وترجمة عملية لرؤيته في ترسيخ علوم القرآن الكريم والقراءات المتواترة، وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على الجمع بين أصالة التلقي ودقة المنهج، وبين الوعي بمتطلبات العصر وأدواته المعرفية.

وأشار إلى أن إنشاء الكليتين للبنين والبنات يعكس عناية الأزهر الشريف بتوسيع دوائر التخصص في علوم القرآن، دعمًا لفلسفة “دولة التلاوة” التي قام بنيانها على أكتاف علماء القراءات وطلاب الأزهر عبر القرون، وأسهمت في حفظ الأداء القرآني وضبطه وفق الأسانيد المتصلة والمدارس المعتمدة.

كما ثمَّن الأمين العام الدعم الذي توليه الدولة المصرية لمؤسساتها العلمية والدعوية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذا القرار يعزز من دور الجامعة في تخريج كوادر علمية راسخة، تسهم في خدمة كتاب الله تعالى علمًا وتعليمًا، وتدعم المنهج الوسطي الذي يمثل ركيزة أساسية في رسالة الأزهر داخليًا وخارجيًا.

واختتم بالدعاء أن يجعل الله تعالى هذا المشروع العلمي المبارك لبنةً جديدة في صرح الأزهر، وأن يوفق القائمين عليه إلى أداء رسالتهم في خدمة القرآن الكريم وعلومه، بما يليق بمكانة الأزهر وتاريخه الممتد.