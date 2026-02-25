بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيسة التنفيذية السابقة لإحدى الجمعيات الخيرية المعنية بخدمة المشردين في سان فرانسيسكو بتهمة سرقة أكثر من 2ر1 مليون دولار من الأموال العامة المخصصة لإيواء المشردين.

ووفقًا لبيان صادر أمس عن مكتب المدعي العام في مدينة سان فرانسيسكو، استولت جويندولين ويستبروك، البالغة من العمر 71 عاما، على حسابات جمعية "المجلس الموحد للخدمات الإنسانية" خلال فترة إدارتها المالية شبه الكاملة لهذه المنظمة غير الربحية التي تُعنى بالمشردين وذوي الدخل المحدود.

وجاء في البيان: "يزعم المدعون العامون أن السيدة ويستبروك، خلال الفترة من 2019 إلى 2023، قامت بعمليات دفع ذاتي غير مصرح بها، وسحوبات نقدية غير مشروعة، وممارسات احتيالية في استرداد الأموال، مما أدى إلى تحويل الأموال العامة لاستخدامها الشخصي".

وتواجه ويستبروك تهمًا تشمل اختلاس الأموال العامة، والسرقة الكبرى، وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة في كاليفورنيا. وكان من المقرر مثولها أمام المحكمة بعد ظهر يوم الثلاثاء.

تم إرسال رسائل إلى ويستبروك والمجلس الموحد للخدمات الإنسانية لطلب تعليق على الاتهامات. ولم يتسنَ العثور على محامي ويستبروك.

ذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أن هذه الاتهامات هي الأحدث في سلسلة طويلة من المشاكل التي واجهتها ويستبروك والمجلس الموحد للخدمات الإنسانية. فقد تم اتهامها عام 1997 بسرقة آلاف الدولارات من صندوق نقدي في موقف سيارات تابع لميناء سان فرانسيسكو، جهة عملها آنذاك. وفي عام 2015، عثرت السلطات الرقابية على طاولات بلاك جاك غير مرخصة في الجزء الخلفي من قاعة ألعاب بنجو خيرية كانت تديرها المنظمة غير الربحية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وفي وثائق المحكمة التي تم تقديمها خلال الشهر الحالي، تواجه ويستبروك تهم شراء سيارات فاخرة وإجراء عمليات شراء من متاجر راقية مثل لوي فويتون ونييمان ماركوس بأموال المنظمة غير الربحية. وقد قادت المنظمة، التي كانت تدير مطبخا خيريا وحصلت على ملايين الدولارات من عقود المدينة لإيواء المشردين، لما يقرب من عقدين من الزمن قبل فصلها عام 2023.