مستشار رئيس اتحاد الغرف: نتوقع مد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الفطر

قال الدكتور علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تحديد موعد بدء الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي يتم بالتشاور بين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية، مضيفًا أن الشتوي بدأ في التاسع من فبراير الجاري وسيستمر لمدة شهر، ومتوقعًا مدّه حتى عيد الفطر.

ولفت خلال تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى صدور القرار رقم 14 لسنة 2026 المُحدد لإجراءات المشاركة في الأوكازيونات، والتي تُجرى منذ عقود طويلة بفلسفة تؤكد أن "مكسب التاجر ليس من البيعة الواحدة وإنما من دورة رأس المال".

وأكد أن من مصلحة التاجر التخلص من البضائع المكدّسة، تجنبًا للخسائر الناتجة عن فقد عدد من دورات رأس المال، بجانب تكاليف الفائدة التي تتجاوز الـ21%، ومصاريف التخزين، لافتًا إلى أن الخصومات تبدأ من 20% وحتى 70% وفق نوع السلعة وسرعة دورانها.

وتابع أن أوكازيون هذا العام يتميز بأنه يضم عددًا متنوعًا من السلع بعد أن كان مقتصرًا على الملابس الشتوية فقط، موضحًا أن القانون الحالي يسمح بمشاركة جميع المحال التجارية بغض النظر عن السلعة التي يعرضونها.

وأوضح أن انضمام سلع أخرى كمستلزمات المنزل والأجهزة الكهربائية مرتبط بتغيير الموضة، ومشيرًا إلى الانخفاض الكبير في أسعار السيارات خارج الأوكازيون في ديسمبر 2025 وحتى بدايات يناير 2026، نظرًا لصدور موديلات أحدث.

وأشار إلى التأثير الاقتصادي الإيجابي لهذه الأوكازيونات سواء على الأسر المستفيدة من الخصومات أو التجار الذين يتخلصون من السلع المتوافرة لديهم، بجانب المصانع التي تعود إليها هذه المنتجات إذا لم تُبع، مضيفًا: "الاقتصاد كله بيبتدي يتحرك وهي ناحية إيجابية".

وذكر أن حجم المبيعات في الأوكازيون الشتوي للملابس العام الماضي2025 بلغ 4 مليارات جنيه، مضيفًا: "الرقم مش قليل إن أنا أحرك بيه السوق".

وشدد على أن المبادرات تُغطي جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى مشاركة 2143 محال مشارك في هذا الأوكازيون حتى اليوم، قائلًا: "المحل دا ممكن يبقى أحد السلاسل وبالتالي لها العديد من الفروع، إحنا بنتكلم عن السجل التجاري المشارك معانا".

وأوضح أن اختلاف حجم مشاركة المحال وإقبالهم على الأوكازيون يختلف وفقًا لحجم المحافظة، قائلًا إنه لا يجوز المقارنة بين القاهرة الكبرى التي تضم حوالي 20 مليون مواطن بالمحافظات النائية، ومضيفًا: "عدد المحال بيتناسب مع حجم المحافظة".

وتابع: "لو بنتكلم عن مقارنة عدد المحال بعدد السكان فالنسبة موحدة على مستوى الجمهورية".

وذكر أن 90% من المحال المشاركة في الأوكازيون هي محلات ملابس وأحذية ومستلزمات جلدية، مضيفًا أن 10% المتبقية هي المحال الجديدة المشاركة في الأوكازيون كمحلات المستلزمات المنزلية والأجهزرة الالكترونية، متوقعًا أن تُمثل هذه الـ10% نسبة لا بأس بها من حجم المبيعات.