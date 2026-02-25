 الآلاف في برلين يظهرون الدعم لأوكرانيا لدى دخول الحرب عامها الخامس - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026 12:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الآلاف في برلين يظهرون الدعم لأوكرانيا لدى دخول الحرب عامها الخامس

 برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 12:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 12:02 ص

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة في برلين، مساء اليوم الثلاثاء، نحو بوابة براندنبورج تضامنا مع أوكرانيا في الذكرى الرابعة لبدء العملية الروسية الشاملة ضدها.

وقال السفير الأوكراني أوليكسي ماكييف: "يتعين علينا نحن الأوروبيين أن نفهم أن السلام لا يسقط من السماء، لا بد أن يتم الكفاح من أجل السلام".

ووقف على منصة أمام بوابة براندنبورج مباشرة، وكانت البوابة مضاءة بألوان العلم الأوكراني، ومحاطة عن قرب بأكثر من 24 سفيرا من دول أوروبية.

وأعرب ماكييف، عن شكره لألمانيا على دعمها، مشيرا إلى أنها أصبحت أهم داعم لأوكرانيا.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك