نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني جاء فيها "نحن مستعدون لمساعدتكم"، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وأفادت الوكالة، في تدوينة عبر حسابها باللغة الفارسية على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، بأنها تدعو الإيرانيين إلى "التواصل معها عند الحاجة".

وجاء في التدوينة: "مرحبا.. تُعرض أدناه توصيات للتواصل بشكل آمن مع وكالة الاستخبارات المركزية. إن سلامتكم وأمنكم يمثلان أولويتنا القصوى. يُرجى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بما يتناسب مع وضعكم الشخصي لحماية أنفسكم".

وتضمنت التدوينة مقطع فيديو مدته دقيقتان يشرح تقنيا كيفية تواصل الإيرانيين مع وحدات الوكالة في حال وجود أي وضع أمني.

وفي الفيديو، قُدمت تعليمات مفصلة حول طرق التواصل، مع التوصية بتجنب استخدام حواسيب العمل واللجوء إلى الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) أو شبكة "تور" (نظام يمكن مستخدميه من الاتصال دون الكشف عن الهوية على شبكة الإنترنت).

واستؤنفت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن بسلطنة عُمان في 6 فبراير الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات وبرعاية عُمانية في مدينة جنيف السويسرية في 18 فبراير، ومن المتوقع أن يجتمع وفدا البلدين مجددا في جنيف بعد غد الخميس.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.