فرنسا تحل 4 جماعات من اليمين واليسار المتطرف

قال مصدر حكومي شارك في اجتماع نظمته الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن باريس تعتزم حل ثلاث جماعات من اليمين المتطرف وواحدة من اليسار المتطرف، دون أن يذكر أسماء الجماعات.

يأتي هذا القرار في أعقاب مقتل الناشط اليميني المتطرف كونتان دورانك (23 عاما) في شجار مع أشخاص يشتبه بأنهم نشطاء من اليسار المتطرف في ليون يوم 14 فبراير.

وأثار مقتله صدمة في البلاد وكشف عن انقسامات سياسية عميقة، وأطلق على الواقعة "لحظة تشارلي كيرك" في فرنسا، في إشارة إلى الناشط المحافظ الأمريكي الذي قتل بالرصاص العام الماضي، وفقاً لوكالة رويترز.

ومنذ عام 2016، حلت الحكومة الفرنسية 19 جماعة من اليمين المتطرف وخمسا من جماعات اليسار المتطرف.

وذكر المصدر، أن السلطات حددت أكثر من 5000 شخص ينتمون إلى جماعات اليمين واليسار المتطرف في فرنسا.