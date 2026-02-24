السلطات الأمريكية: مقتل شرطيين وإصابة 3آخرين في ميزوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت السلطات الأمريكية، أن نائبي رئيس شرطة إحدى مقاطعات ولاية ميزوري تم إطلاق النار عليهما في مقتل، أحدهما أثناء توقف إشارة مرور والآخر بعد ساعات أثناء تبادل إطلاق نار مع المشتبه به.

وقال براد كول رئيس شرطة مقاطعة كريستيان، إن إطلاق النار الأول وقع أثناء توقف إشارة مرور جنوب هايلاندفيل جنوب غربي ميزوري أمس الاثنين، حسبما أفادت بوابات إعلامية.

وتابع كول، أن 100 شرطي ونائب رئيس شرطة ورجال شرطة بالولاية ساعدوا في البحث عن المشتبه به.

وأضاف أن عناصر من خدمة المارشالات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات شاركوا أيضا في البحث.

وبين كول، أنه تم العثور على شاحنة منفذ الهجوم المشتبه به على بعد كيلومترات جنوبا قرب مدينة ريدز سبرينج وفتش رجال إنفاذ القانون المنطقة القريبة.

وفي وقت ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، اقترب نواب رئيس الشرطة من مصدر حرارة تم رصده في إحدى الغابات.

وأشار كول، إلى أن المشتبه به أطلق النار، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من نواب رئيس الشرطة.

وتابع قائلا إن رجال إنفاذ القانون ردوا بإطلاق النار ليردوا المشتبه به قتيلا.